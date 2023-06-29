У Росії війна між ФСБ та Міноборони. Будуть знищення конкуруючих сторін, - ГУР

"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав Черняк.

Як розповів представник ГУР, у російській "верхівці" вже розуміють, що їх диктатор Володимир Путін став слабким. Тож зараз вони намагаються здобути собі владу.

"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - зазначив Черник.

Що ж стосується Пригожина і перебазування частини "вагнерівців" у Білорусь - то українська розвідка поки що на сьогодні не бачить загрози для України, акцентував співрозмовник.

"Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони Росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі - це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі", - підсумував Черняк.

Конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ

Нагадаємо, що інформація про конфлікт та своєрідне змагання між Федеральною службою безпеки (ФСБ) та Міністерством оборони РФ триває вже давно. І наразі однією з причин цього протистояння є війна, яку розв'язала Росія проти України і тепер намагається утримати свої позиції на тлі контрнаступу ЗСУ.

Свідченням цих баталій став, зокрема, "витік" в мережу секретних документів Пентагону. Де серед іншого йшлося, що між ФСБ і Міноборони є конфлікт через приховування правдивої інформації про втрати росіян на полі бою.

Внутрішня боротьба між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, стало однією з причин того, чому Кремль від "Києва за три дні" до більш ніж року повномасштабної війни не зміг забезпечити собі перемоги на полі бою.

Путін почав "чистки" після заколоту у РФ

Щобільше, ситуацію підживив власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який разом зі своїми найманцями минулої суботи влаштував заколот в Росії.

Він звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з яким має тривалу ворожнечу, в навмисному ударі по "вагнерівцях" і оголосив так званий "марш справедливості", заявляючи, що дістанеться Москви і "розбереться" не тільки із Шойгу, а й головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Втім, хоч цей "марш" Пригожина не протримався більше як день. Але він неабияк вплинув на авторитет кремлівської влади. Оскільки стало очевидним те, що путінська "верхівка" не змогла належним чином зреагувати, що дозволило "вагнерівцям" доволі просунутися аж до Московської області.

Тепер же, коли нібито Путіну вдалося "зам'яти" ситуацію, в ЗМІ пишуть, що диктатор почав займатися "чисткою" у військовому керівництві. Нібито після заколоту Пригожина вже затриманий російський генерал Сергій Суровікін. При цьому джерела Financial Times повідомили, що на цьому історія із затриманнями не закінчиться.

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