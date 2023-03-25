У Росії витягують чіпи з пральних машин для ремонту танків. ЄС готує нові санкції

За даними видання, чиновники, які стежать за торговими потоками до Москви, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС та традиційними союзниками Кремля у Центральній Азії.

Є побоювання, що нові маршрути, активність яких збільшилася на 60-80%, використовуються Росією для обходу західних санкцій, які мають паралізувати її військову машину.

Згідно з конфіденційним документом, який потрапив у розпорядження The Telegraph, європейські столиці обговорюють плани завдання ударів по країнах, які допомагають Москві ухилятися від каральних заходів за допомогою торгових санкцій.

Пропозиція може обмежити доступ будь-якої країни, бізнесу або приватної особи до ринку ЄС, якщо буде виявлено докази, що вони реекспортували заборонені товари на Росію.

"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним та юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - йдеться у конфіденційному документі.

Технології подвійного призначення

Багато товарів, що поставляються, містять так звані технології "подвійного призначення", що мають як військове, так і цивільне застосування, і входять до списку товарів, заборонених до експорту на територію Росію.

Офіційні особи зазначають, що здебільшого пральні машини, вживані автомобілі та фотоапарати входять до числа товарів, що вивозяться з ЄС у такі країни, як Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Є побоювання, що багато товарів розбираються, а напівпровідники та інші компоненти використовуються для відновлення російських танків, бронетранспортерів та безпілотників-розвідників, пошкоджених на війні з Україною.

"Це величезна проблема, - сказало високопоставлене дипломатичне джерело в ЄС. - Величезна частина цієї структури санкцій підривається".

Закриття кордонів

Більшість вантажів, що вивозяться з ЄС, прямують до Білорусі через сухопутний кордон із Литвою, а потім реекспортуються до Середньої Азії.

Чиновники можуть відстежувати експортні декларації аж до зовнішнього кордону блоку, перш ніж постачання фактично зникнуть і, можливо, буде переміщено до Росії.

Більшість постачань залишає ЄС через сухопутний кордон блоку з Білоруссю. Польща закрила кордон, щоб закрити лазівку, але маршрут між Литвою та Мінськом, як і раніше, відкритий.

У приватних бесідах представники Литви скаржилися, що 97% торгівлі через її кордон із Білоруссю припадає на інші держави-члени.

Вільнюс входить до 19 держав-членів, які схвалили план запровадження торгових обмежень для країн, які допомагають Москві.

Згідно з планом, а також розширення санкцій проти союзників Росії, блок має спочатку провести дипломатичні переговори з країнами Центральної Азії, щоб попередити їх про наслідки.

Казахстан, один із найближчих партнерів Москви у регіоні, вже пообіцяв контролювати товари, що проходять через країну.

Дипломати G7 також уважно стежать за Туреччиною, Вірменією та ОАЕ щодо потенційної допомоги, запропонованої російській військовій машині.