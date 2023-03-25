В России извлекают чипы из стиральных машин для ремонта танков. ЕС готовит новые санкции

По данным издания, чиновники, следящие за торговыми потоками в Москву, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между ЕС и традиционными союзниками Кремля в Центральной Азии.

Есть опасения, что новые маршруты, активность которых увеличилась на 60-80%, используются Россией для обхода западных санкций, призванных парализовать ее военную машину.

Согласно конфиденциальному документу, который попал в распоряжение The Telegraph, европейские столицы обсуждают планы нанесения ударов по странам, помогающим Москве уклоняться от карательных мер с помощью торговых санкций.

Предложение может ограничить доступ любой страны, бизнеса или частного лица к рынку ЕС, если будут обнаружены доказательства того, что они реэкспортировали запрещенные товары на Россию.

"Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базе России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - говорится в конфиденциальном документе.

Технологии двойного назначения

Многие поставляемые товары содержат так называемые технологии "двойного назначения", имеющие как военное, так и гражданское применение, и входят в список товаров, запрещенных к экспорту на территорию Россию.

Официальные лица отмечают, что в основном стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты входят в число товаров, вывозимых из ЕС в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Есть опасения, что многие товары разбираются, а полупроводники и другие компоненты используются для восстановления российских танков, бронетранспортеров и беспилотников-разведчиков, которые были повреждены на войне с Украиной.

"Это огромная проблема, - сказал высокопоставленный дипломатический источник в ЕС. - Огромная часть этой структуры санкций подрывается".

Закрытие границ

Большинство грузов, вывозимых из ЕС, направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем реэкспортируются в Среднюю Азию.

Чиновники могут отслеживать экспортные декларации вплоть до внешней границы блока, прежде чем поставки фактически исчезнут и, возможно, будут перемещены на Россию.

Большинство поставок покидает ЕС через сухопутную границу блока с Беларусью. Польша закрыла границу, чтобы закрыть лазейку, но маршрут между Литвой и Минском по-прежнему открыт.

В частных беседах представители Литвы жаловались, что 97% торговли через ее границу с Беларусью приходится на другие государства-члены.

Вильнюс входит в число 19 государств-членов, которые одобрили план введения торговых ограничений для стран, помогающих Москве.

Согласно плану, а также расширению санкций против союзников России, блок должен сначала провести дипломатические переговоры со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях.

Казахстан, один из ближайших партнеров Москвы в регионе, уже пообещал контролировать товары, проходящие через страну.

Дипломаты G7 также внимательно следят за Турцией, Арменией и ОАЭ на предмет потенциальной помощи, предлагаемой российской военной машине.