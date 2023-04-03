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У Росії вирішили відмовитися сплачувати внески до ПА ОБСЄ

Фото: голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Державної думи РФ ухвалила рішення призупинити виплату внесків у Парламентській асамблеї (ПА) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) за 2023 рік.

Про це заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдуми РФ.

"Сьогодні на Раді розглянуто питання про сплату Росією внесків до бюджету Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва. Ухвалено рішення призупинити виплату внесків за 2023 рік і перезарахувати на цей рік внесок, який Росія сплатила за 2022 рік", - заявив він.

Володін заявив, що російська делегація нібито натрапила на спроби перешкоджання роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ, тому Москва не бачить сенсу "платити за те, у чому не брали участі".

"Якщо не дадуть працювати і цього року, будемо вимагати, щоб повернули раніше виплачений внесок", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії у її складі.

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