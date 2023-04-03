RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России решили отказаться выплачивать взносы в ПА ОБСЕ

Фото: глава Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov.ru)
Автор: Валерия Полищук

Совет Государственной думы РФ принял решение приостановить выплату взносов в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 2023 год.

Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.

"Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 год", - заявил он.

Володин заявил, что российская делегация якобы натолкнулась на попытки препятствования работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, поэтому Москва не видит смысла "платить за то, в чем не участвовали".

"Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОБСЕГосударственная дума РФ