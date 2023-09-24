В России возник дефицит бензина и дизеля: британская разведка объяснила причины

Россияне в последние недели начали испытывать нехватку бензина и дизеля. Это вряд ли напрямую связано с войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка предполагает, что дефицит возник из-за ряда факторов, среди которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Чтобы стабилизировать рынок, 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт бензина и дизеля. Разведка предполагает, что это может повлиять на страны, которые зависят от российского топлива.

"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, зависящие сейчас от поставок топлива из России", - говорит разведка.

Санкции против России

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны ЕС, США, Канада и другие государства ввели санкции против российской нефти и газа. Европейские страны начали снижать зависимость от российских энергоресурсов.

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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