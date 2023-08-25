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У Росії вилучили "чорні ящики" літака Пригожина, що розбився

П'ятниця 25 серпня 2023 20:34
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У Росії вилучили "чорні ящики" літака Пригожина, що розбився Фото: У Росії вилучили "чорні ящики" літака Пригожина, що розбився (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії фахівці вилучили бортові самописці з літака ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який нещодавно зазнав аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет РФ.

При цьому росіяни проводять молекулярно-генетичні експертизи для впізнання тіл загиблих.

"Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи", - йдеться в повідомленні.

Слідчі також вилучають предмети і документи, які можуть допомогти у встановленні всіх обставин авіакатастрофи.

Авіакатастрофа літака Пригожина

23 серпня ввечері у Тверській області РФ упав бізнес-джет. Він належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Унаслідок інциденту ніхто не вижив. На борту перебували три пілоти і сім пасажирів.

За даними Росавіації, у списку пасажирів значився і Пригожин. Офіційних повідомлень про його смерть поки що немає. Однією з версій поширюваного в мережі літака є збиття системами ППО.

Докладніше про авіакатастрофу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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