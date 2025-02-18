Росії вигідно нав‘язати власні наративи: в РНБО відповіли на заяви про перемовини

Інформаційний простір наповнюється заявами щодо можливих мирних перемовин. В РНБО наголошують, що без участі України та Європи жодного узгодженого плану миру не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

Андрій Коваленко заявив, що інформаційний простір знову наповнюється різними сценаріями та заявами щодо можливих мирних перемовин. Проте наразі це лише інформаційне промацування позицій, вигідне Росії, оскільки вона може вкидати будь-які тези без реальних домовленостей.

За його словами, жодного напрацьованого чи узгодженого плану не існує. Росії вигідно нав’язати власні наративи та видати це за якийсь узгоджений план, проте це брехня.

Коваленко наголошує, що без України жодного плану бути не може, так само як і без Європи. Він також зазначає, що росіяни давно ведуть інформаційну кампанію, намагаючись нав’язати думку, що перемовини про завершення війни будуть вестися виключно зі Сполученими Штатами.

"Україна, Європа та американська сторона багато разів це спростовували, триває діалог", - заявив він.