ua en ru
Вт, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росії вигідно нав‘язати власні наративи: в РНБО відповіли на заяви про перемовини

Вівторок 18 лютого 2025 14:10
UA EN RU
Росії вигідно нав‘язати власні наративи: в РНБО відповіли на заяви про перемовини Фото: Андрій Коваленко заявив, що Росія намагається нав’язати свої наративи (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Інформаційний простір наповнюється заявами щодо можливих мирних перемовин. В РНБО наголошують, що без участі України та Європи жодного узгодженого плану миру не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

Андрій Коваленко заявив, що інформаційний простір знову наповнюється різними сценаріями та заявами щодо можливих мирних перемовин. Проте наразі це лише інформаційне промацування позицій, вигідне Росії, оскільки вона може вкидати будь-які тези без реальних домовленостей.

За його словами, жодного напрацьованого чи узгодженого плану не існує. Росії вигідно нав’язати власні наративи та видати це за якийсь узгоджений план, проте це брехня.

Коваленко наголошує, що без України жодного плану бути не може, так само як і без Європи. Він також зазначає, що росіяни давно ведуть інформаційну кампанію, намагаючись нав’язати думку, що перемовини про завершення війни будуть вестися виключно зі Сполученими Штатами.

"Україна, Європа та американська сторона багато разів це спростовували, триває діалог", - заявив він.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленский заявив, що Україна не братиме участі в переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна не визнає жодних результатів цих переговорів, якщо вони відбудуться без її участі.

Президент наголосив, що Україна не була проінформована про ці переговори і розцінює будь-які домовленості щодо України без її участі як нелегітимні. За його словами, США мають право вести двосторонні переговори з Росією, але такі домовленості не можуть бути визнані Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу
За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу
DAILY
Під носом у Ірану. Чому Трамп "замирює" Близький Схід і як це вплине на війну в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Під носом у Ірану. Чому Трамп "замирює" Близький Схід і як це вплине на війну в Україні