России выгодно навязать собственные нарративы: в СНБО ответили на заявления о переговорах

Информационное пространство наполняется заявлениями о возможных мирных переговоров. В СНБО отмечают, что без участия Украины и Европы никакого согласованного плана мира не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко заявил, что информационное пространство снова наполняется различными сценариями и заявлениями о возможных мирных переговоров. Однако пока это лишь информационное прощупывание позиций, выгодное России, поскольку она может вбрасывать любые тезисы без реальных договоренностей.

По его словам, никакого наработанного или согласованного плана не существует. России выгодно навязать собственные нарративы и выдать это за какой-то согласованный план, однако это ложь.

Коваленко отмечает, что без Украины никакого плана быть не может, так же как и без Европы. Он также отмечает, что россияне давно ведут информационную кампанию, пытаясь навязать мнение, что переговоры о завершении войны будут вестись исключительно с Соединенными Штатами.

"Украина, Европа и американская сторона много раз это опровергали, продолжается диалог", - заявил он.