У Росії відразу після "виборів" запланували підвищити податки для війни

У проєкті нового бюджету оборону та безпеку визначили ключовим стратегічним пріоритетом. У 2027 році доходи російського бюджету планують на рівні 43,3 трлн рублів (509,4 млрд доларів), тоді як видатки сягнуть 48,8 трлн рублів (578,2 млрд доларів).

Через це дефіцит бюджету зросте до 2,2% ВВП, що майже вдвічі перевищує попередній трирічний прогноз у 1,2%.

Кого зачеплять нові податки

Для покриття фінансової діри Мінфін РФ пропонує підняти податки на надприбутки металургійних та хімічних компаній, а також збільшити збори з транскордонної електронної торгівлі.

Крім того, влада країни-агресорки планує збільшити податки на пасивні доходи громадян, зокрема на інвестиції в цінні папери, продаж майна та відсотки за депозитами. За оцінками російських урядовців, це рішення торкнеться близько 4 млн людей.

Погіршення прогнозів для економіки

Збільшення податкового тиску відбувається на тлі погіршення прогнозів для російської економіки. Промислове виробництво у 2026 році може скоротитися на 0,2%, що стане першим падінням з пандемійного 2020 року.

Водночас інвестиції в основний капітал можуть впасти на 5,4% замість раніше прогнозованих 1,5%. Це стане найбільшим скороченням з часів економічної кризи 2015 року.

Прогноз інфляції на 2026 рік також підвищили з 5,2% до 6,8%. Коригування відбулося після ударів по російських НПЗ, які спричинили дефіцит пального та зростання цін.