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У Росії відразу на двох аеродромах пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Росії на двох аеродромах пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляють про жертв та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza та "РИА Новости".

РосЗМІ заявляють, що зранку 5 грудня на злітно-посадковій смузі аеродрому у Саратовській області упав безпілотник. За попередніми даними, внаслідок "атаки дрона" постраждали дві особи, а також пошкоджені два літаки.

За даними Telegram-каналу ASTRA, інцидент стався на авіабазі "Енгельс-1".

"Внаслідок пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Також вибух пролунав на аеродромі під Рязанню. За даними російських ЗМІ, загорівся та вибухнув бензовоз. Внаслідок чого нібито загинули троє осіб, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ 29 листопада знову повідомили про вибухи. Влада заявляла про нібито "прильоти".

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Російська ФедераціяВибух