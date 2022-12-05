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В России сразу на двух аэродромах раздались взрывы: что известно

Фото: в России на двоих аэродромах раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляют о жертвах и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza и "РИА Новости".

РосСМИ заявляют, что утром 5 декабря на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области упал беспилотник. По предварительным данным, в результате "атаки дрона" пострадали два человека, а также повреждены два самолета.

По данным Telegram-канала ASTRA, инцидент произошел на авиабазе "Энгельс-1".

"В результате повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также взрыв раздался на аэродроме под Рязанью. По данным российских СМИ, загорелся и взорвался бензовоз. В результате чего якобы погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал инциденты на российских аэродромах.

"Удачно покурил обслуживающий персонал сразу двух российских авиабаз: Дягилево и Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики, которые наносят удары по Украине... Возвратно-боевое курение - стабильная гарантия крушения путинского режима", - отметил он в своем Facebook.

Напомним, в Белгородской области РФ 29 ноября снова сообщили о взрывах. Власти заявляли о якобы "прилетах".

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