У Росії відібрали гандбольний Євро-2026

Європейська федерація гандболу позбавила Росію права на проведення континентальної першості 2026 року серед жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Євро-2026 матиме нового господаря турніру за рішенням виконкому ЄГФ. Федерація незабаром розпочне пошуки альтернативне місце проведення чемпіонату.
"Звернули увагу на ситуацію з жіночим Євро-2026, який довірили Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому провели консультації з Федерацією гандболу Росії, за підсумками яких ухвалили рішення шукати альтернативного господаря турніру", – йдеться в заяві ЄГФ.
РФ виграла тендер на проведення чемпіонату Європи без конкуренцї. Заявка росіян залишилася єдиною після того, як Данія, Норвегія і Швецію відкликали спільний проект. Натомість Євро-2024 разом проведуть Швейцарія, Австрія та Угорщина.
Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.
Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.
До слова, напередодні розповіли про особливості футбольних турнірів на літніх Олімпійських іграх.
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