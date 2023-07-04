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У Росії відібрали гандбольний Євро-2026

Фото: Провідні європейські гандболістки до Росії не поїдуть (facebook.com/EHF)
Автор: Антон Федорців

Європейська федерація гандболу позбавила Росію права на проведення континентальної першості 2026 року серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Євро-2026 матиме нового господаря турніру за рішенням виконкому ЄГФ. Федерація незабаром розпочне пошуки альтернативне місце проведення чемпіонату.

"Звернули увагу на ситуацію з жіночим Євро-2026, який довірили Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому провели консультації з Федерацією гандболу Росії, за підсумками яких ухвалили рішення шукати альтернативного господаря турніру", – йдеться в заяві ЄГФ.

РФ виграла тендер на проведення чемпіонату Європи без конкуренцї. Заявка росіян залишилася єдиною після того, як Данія, Норвегія і Швецію відкликали спільний проект. Натомість Євро-2024 разом проведуть Швейцарія, Австрія та Угорщина.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

До слова, напередодні розповіли про особливості футбольних турнірів на літніх Олімпійських іграх.

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