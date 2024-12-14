У Росії великі проблеми з евакуацією солдатів з Сирії. В ГУР розповіли деталі

"Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, для цього процесу навіть задіяли російського полковника Дмитра Мотренко, який їздив на перемовини із представниками військових контингентів інших держав у Сирії та випрошував гарантій недоторканості для солдатів РФ, які очікують у районі аеродрому Т4.

"Тим часом на території Сирії з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу". Їхня задача - захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі", - додають в ГУР.