У Росії вдруге за два місяці в'язні захопили колонію

Не перший випадок

Нагадаємо, що 16 червня у Росії стався подібний випадок. За повідомленнями росіян, тоді декілька осіб, які теж називали себе членами ІДІЛ, захопили виправну колонію у Ростові-на-Дону.

Внаслідок штурму п'ятеро нападників були вбиті, ще одного поранили у голову. Як пишуть росЗМІ, цей випадок став безпрецедентним у сучасній історії Росії.

Додамо, що у Росії заявляли про причетність ІДІЛ до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї у березні 2024 року. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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