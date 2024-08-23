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У Росії вдруге за два місяці в'язні захопили колонію

Фото: в'язні захопили колонію у Волгограді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В'язні захопили виправну колонію у російському Волгограді. Це другий подібний випадок в Росії за останні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство. Новости" і "Медузу".

Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що у п'ятницю, 23 серпня, у Волгограді захопили колонію №19 під час засідання дисциплінарної комісії.

Заручників нібито намагаються звільнити. На місце прибув спецназ, силовики готуються до штурму в'язниці.

Російські ЗМІ зазначають, що нападники нібито називають себе членами терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Дані щодо постраждалих та загиблих у російських Telegram-каналах різняться. Деякі пабліки пишуть про одного загиблого співробітника Федеральної служби виконання покарань та трьох важко поранених. Інші зазначають, що нібито троє осіб загинули, а двоє втекли.

За однією з версій, у заручниках знаходиться начальник колонії та його заступник. У росЗМІ з'явилася також інформація, що він поранений і перебуває в реанімації. Пабліки також пишуть, що нападники нібито вимагають вертоліт і 2 млн доларів.

 

Не перший випадок

Нагадаємо, що 16 червня у Росії стався подібний випадок. За повідомленнями росіян, тоді декілька осіб, які теж називали себе членами ІДІЛ, захопили виправну колонію у Ростові-на-Дону.

Внаслідок штурму п'ятеро нападників були вбиті, ще одного поранили у голову. Як пишуть росЗМІ, цей випадок став безпрецедентним у сучасній історії Росії.

Додамо, що у Росії заявляли про причетність ІДІЛ до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї у березні 2024 року. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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