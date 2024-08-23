В России второй раз за два месяца заключенные захватили колонию

Не первый случай

Напомним, что 16 июня в России произошел подобный случай. По сообщениям россиян, тогда несколько человек, тоже называвших себя членами ИГИЛ, захватили исправительную колонию в Ростове-на-Дону.

В результате штурма пятеро нападавших были убиты, еще одного ранили в голову. Как пишут росСМИ, этот случай стал беспрецедентным в современной истории России.

Добавим, что в России заявляли о причастности ИГИЛ к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье в марте 2024 года. Подробнее об этом - в нашем материале.

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