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В России второй раз за два месяца заключенные захватили колонию

Фото: заключенные захватили колонию в Волгограде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Заключенные захватили исправительную колонию в Волгограде. Это второй подобный случай в России за последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" и "Медузу".

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что в пятницу, 23 августа, в Волгограде захватили колонию №19 во время заседания дисциплинарной комиссии.

Заложников якобы пытаются освободить. На место прибыл спецназ, силовики готовятся к штурму тюрьмы.

Российские СМИ отмечают, что нападающие якобы называют себя членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Данные о пострадавших и погибших в российских Telegram-каналах отличаются. Некоторые паблики пишут об одном погибшем сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний и трех тяжело раненых. Другие отмечают, что якобы трое человек погибли, а двое скрылись.

По одной из версий, в заложниках находится начальник колонии и его заместитель. В росСМИ появилась также информация, что он ранен и находится в реанимации. Паблики также пишут, что нападавшие якобы требуют вертолет и 2 млн. долларов.

Не первый случай

Напомним, что 16 июня в России произошел подобный случай. По сообщениям россиян, тогда несколько человек, тоже называвших себя членами ИГИЛ, захватили исправительную колонию в Ростове-на-Дону.

В результате штурма пятеро нападавших были убиты, еще одного ранили в голову. Как пишут росСМИ, этот случай стал беспрецедентным в современной истории России.

Добавим, что в России заявляли о причастности ИГИЛ к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье в марте 2024 года. Подробнее об этом - в нашем материале.

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