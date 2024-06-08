Росії не вдалося реалізувати Харківську операцію, напрямок буде посилено, - Зеленський

Як розповів президент, він сьогодні обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Дуже вагомий результат - те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок - посилено. І буде ще посилено", - наголосив глава держави.

Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко сьогодні.

"Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії", - додав президент.