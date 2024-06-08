России не удалось реализовать Харьковскую операцию, направление будет усилено, - Зеленский

Как рассказал президент, он сегодня обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковскую область. Направление - усилено. И будет еще усилено", - подчеркнул глава государства.

Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сегодня.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии", – добавил президент.