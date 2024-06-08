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России не удалось реализовать Харьковскую операцию, направление будет усилено, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в видеообращении.

Как рассказал президент, он сегодня обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковскую область. Направление - усилено. И будет еще усилено", - подчеркнул глава государства.

Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сегодня.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии", – добавил президент.

Наступление России в Харьковской области

В мае русская армия начала наступательную операцию в Харьковской области. Российские войска пересекли украинскую границу с территории Белгородской области в направлении города Волчанск, а также в сторону Харькова. Однако российским войскам не удалось продвинуться дальше чем на 7-8 километров.

Российский план захватить город Волчанск также провалился, хотя оккупантам и удалось войти в город. В настоящее время за пограничный город идут ожесточенные бои, но его большая часть находится под контролем украинской армии.

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Владимир ЗеленскийВолчанскХарьковВойна России против Украины