Без Росії. На цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки приїдуть 150 політиків

За його словами, у заході цього разу візьмуть участь понад 150 високопосадовців з різних країн. Серед них 45 лідерів, 83 міністрів закордонних справ і оборони та інші політики.

Зокрема, у Мюнхен приїдуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президенти Франції Еммануель Макрон і Польщі Анджей Дуда, віце-президент США Камала Харріс, третина Сенату США, лідери скандинавських країн, керівники НАТО, ЄС та ООН.

Україну представить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та понад 20 парламентарів.

Хойсген наголосив, що Росію цього року не запрошували, як і "правих" депутатів німецького Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини". Крім того, голова конференції назва главу МЗС Росії Сергія Лаврова "гучномовцем Путіна та Кремля". За його словами, форум не міг допустити, що захід використали для пропаганди.

"Ми інтенсивно дивилися останніми місяцями та тижнями, що відбувається. Путін в своїх висловлюваннях ні на йоту не відійшов від своєї лінії. Він заперечує право на існування незалежної України... є ознаки того, що сліди аварії MH17 ведуть у Кремль", - сказав Хойсген.

Нагадаємо, у МЗС Китаю підтвердили, що головний дипломат Ван І відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого. Потім китайський політик збирається поїхати у Росію.

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