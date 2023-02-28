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У Росії та Криму знову оголосили повітряну тривогу через радіо (відео)

Фото: у Росії хакери знову зламали радіо та телебачення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії та Криму сьогодні зранку знову пролунали оголошення про загрозу ракетних ударів. Попередження транслювали радіо станції та телеканали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Росіяни у соцмережах зазначають, що повідомлення про загрозу чули через радіо у Бєлгородській області на інших містах РФ. Крім того, окупаційна влада Криму також заявила про хакерську атаку на радіостанції.

Водночас у низці регіонів у Росії попередження про загрозу пролунали в ефірі телеканалів, зокрема "2х2" та "ТНТ4".

Подібні повідомлення чули жителі Москви та Підмосков'я, Омська та Саратова.

Нагадаємо, вперше у російських містах попередили про загрозу з повітря 22 лютого. Тоді подібні повідомлення чули у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську та Підмосков'ї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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