UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії суд відібрав офіс в Нобелівського лауреата-2022

Фото: У Росії суд відібрав офіс в Нобелівського лауреата-2022 (t.me/toposmemoru)
Автор: RBC.UA

У Росії суд схвалив рішення відідбати приміщення офісу в Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал", який 7 жовтня став лауреатом Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram організації.

"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі.

Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві.

У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет присудив Премію миру 2022 року українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод, правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".

До слова, раніше РБК-Україна зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНобелівська премія