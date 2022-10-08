У Росії суд відібрав офіс в Нобелівського лауреата-2022

У Росії суд схвалив рішення відідбати приміщення офісу в Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал", який 7 жовтня став лауреатом Нобелівської премії миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram організації.
"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі.
Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві.
У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.
Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет присудив Премію миру 2022 року українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод, правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".
До слова, раніше РБК-Україна зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.