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В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022

Фото: В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022 (t.me/toposmemoru)
Автор: RBC.UA

В России суд одобрил решение отобрать помещение офиса в Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал", который 7 октября стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram организации.

"Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным", - отметили в центре.

Там также объяснили, что таким образом в скором времени "потеряют дом на Каретном ряду" в Москве.

В "Мемориале" добавили, что обвинение просило арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства.

Напомним, норвежскийНобелевский комитет присудил Премию мира 2022 украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод, правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал".

К слову, ранее РБК-Украина собрала все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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