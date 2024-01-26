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В Росії стверджують про перше "знищення" ЗРК SAMP/T, Франція це заперечила

П'ятниця 26 січня 2024 13:19
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В Росії стверджують про перше "знищення" ЗРК SAMP/T, Франція це заперечила Фото: в Росії стверджують про перше знищення ЗРК SAMP/T, Франція це заперечила (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Франції заявило про чергову дезінформаційну атаку Росії. Зокрема заперечило ствердження російських ЗМІ щодо, нібито, першого "знищення" ЗРК SAMP/T в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Французькі найманці"

Росія заявила про те, що 16 січня завдала удару по будівлі в Харкові, де, нібито, перебували французькі "найманці", які воюють проти російських терористів на боці України. Водночас жодних доказів цьому не було надано.

В Міноборони Франції відзначили, що жодних французьких "найманців" немає ні в Україні, ні деінде.

"На відміну від інших країн, Франція не використовує найманців. Враховуючи збільшення французької військової допомоги Україні, ми очікуємо, що цей маневр російської інтоксикації продовжиться: ми засуджуємо його і посилюємо наш моніторинг цих маніпуляцій", - заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

"Знищення" SAMP/T

Черговим вкидом російських ЗМІ є нібито інформація про "знищення" франко-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, доставленого в Україну.

Франція також не змогла підтвердити цю інформацію. Водночас попередила про спроби Росії посилити поширення фейків.

SAMP-T

Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam. SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Докладніше про те, які системи прикривають українське небо і чому нереально домогтися стовідсоткового захисту, - у матеріалі РБК-Україна.

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