ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России утверждают о первом "уничтожении" ЗРК SAMP/T, Франция это отрицает

Пятница 26 января 2024 13:19
UA EN RU
В России утверждают о первом "уничтожении" ЗРК SAMP/T, Франция это отрицает Фото: в России утверждают о первом "уничтожении" ЗРК SAMP/T, Франция это отрицает (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Франции заявило об очередной дезинформационной атаке России. В частности опровергло утверждение российских СМИ относительно, якобы, первого "уничтожения" ЗРК SAMP/T в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Французские наемники"

Россия заявила о том, что 16 января нанесла удар по зданию в Харькове, где, якобы, находились французские "наемники", которые воюют против российских террористов на стороне Украины. При этом никаких доказательств этому не было предоставлено.

В Минобороны Франции отметили, что никаких французских "наемников" нет ни в Украине, ни где-либо еще.

"В отличие от других стран, Франция не использует наемников. Учитывая увеличение французской военной помощи Украине, мы ожидаем, что этот маневр российской интоксикации продолжится: мы осуждаем его и усиливаем наш мониторинг этих манипуляций", - заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Уничтожение" SAMP/T

Очередным вбросом российских СМИ является якобы информация об "уничтожении" франко-итальянского зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, доставленного в Украину.

Франция также не смогла подтвердить эту информацию. В то же время предупредила о попытках России усилить распространение фейков.

SAMP-T

Комплекс является противоракетной системой, назначение которой - защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam. SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 километров на высоте до 25 километров. Он способен бороться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

Подробнее о том, какие системы прикрывают украинское небо и почему нереально добиться стопроцентной защиты, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Франция
NEWS
Юсов о сорванном обмене пленными: должен был быть одним из самых больших за время войны
Юсов о сорванном обмене пленными: должен был быть одним из самых больших за время войны
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте