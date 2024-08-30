Росії стало складніше розраховуватися з Китаєм через затримки та великі комісії, - Reuters

Зазначається, що у серпні на цю ситуацію дуже вплинуло посилення вимог до дотримання міжнародних санкцій проти РФ. Своєю чергою, вимоги змінились після того, як США пригрозили Китаю вторинними санкціями за співпрацю з Росією. Тоді китайські банки, особливо державні, почали масово припиняти операції з російськими компаніями, зокрема, затримуючи платежі на мільярди юанів.

"У той момент припинилися всі транскордонні платежі в Китай. Ми знайшли рішення, але це зайняло близько трьох тижнів, що дуже довго, за цей час обсяги торгівлі різко впали", - розповіло російське джерело Reuters, знайоме із ситуацією.

В умовах санкційного тиску, Китай залишається найбільшим торговим партнером Росії, забезпечуючи третину її зовнішньої торгівлі. Однак затримки в оплаті за імпортовані товари, включаючи й промислове обладнання, змушують російські компанії шукати альтернативні шляхи вирішення проблеми. Видання зазначає, що деякі з них вдаються до купівлі золота, перевезення його в Гонконг, а потім конвертації у готівку. Це дозволяє обійти жорсткі вимоги китайських банків.

За інформацією джерел видання, такі заходи збільшують вартість транзакцій до 6%, що особливо критично для невеликих російських компаній, деякі з яких змушені зупинити свою діяльність.

Журналісти зауважили, що проблеми з платіжною системою можуть стати бар'єром для залучення нових інвестицій з Китаю, що є критичним для російського промислового сектору.

Видання приводить дані з дослідженням Інституту Китаю РАН. Вони показують, що нинішня ситуація з платежами з китайськими банками лише підсилює залежність Росії від Китаю, особливо у сфері постачання промислового обладнання, в якій Китай є провідним постачальником. Саме тому це матиме серйозні наслідки для російської економіки.

Санкції проти Росії та намагання їх обійти через Китай

З введенням світових санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Кремль почав намагатися обійти їх через Китай. США та європейські країни почали вводити нові обмеження, які не дозволили б РФ цього робити.

Російська економіка наразі є дуже залежною від Китаю. Продовження посилення санкцій проти РФ, а також введення нових механізмів заради недопущення обходу цих обмежень, зможуть залишити Москву без ресурсів на ведення злочинної війни проти України.

Голова Національного банку України Андрій Пишний вже пояснював те, як нова санкційна тактика США проти РФ вплинула на російську економіку. У цьому велику роль зіграв тиск на китайські банки.