UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії спалахнув ще один завод: фото і відео потужної пожежі

Фото: в Ярославлі палає завод (76.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у російському місті Ярославль у середу, 29 листопада. Там горить завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що вогонь спалахнув на заводі з виробництва та переробки паперу "Еконогенерація". У мережі зазначають, що спалахнув офіс цеху картону.

 

За даними російського МНС, вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. Росіяни стверджують, що постраждали троє людей, їх з опіками забрали до лікарні.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що пожежа досить потужна. Чорний дим видно здалеку. Для гасіння пожежі навіть застосували рятувальну автовишку, щоб ліквідовувати вогонь зверху.

 

Фото: в Ярославлі палає завод (76.ru)

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Також 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЯрославльПожежа