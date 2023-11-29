У Росії спалахнув ще один завод: фото і відео потужної пожежі

Відомо, що вогонь спалахнув на заводі з виробництва та переробки паперу "Еконогенерація". У мережі зазначають, що спалахнув офіс цеху картону.

За даними російського МНС, вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. Росіяни стверджують, що постраждали троє людей, їх з опіками забрали до лікарні.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що пожежа досить потужна. Чорний дим видно здалеку. Для гасіння пожежі навіть застосували рятувальну автовишку, щоб ліквідовувати вогонь зверху.

Фото: в Ярославлі палає завод (76.ru)

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Також 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.