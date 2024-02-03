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В Росії сформували елітний загін "Шторм Гладіатор": що про нього відомо

Фото: в Росії сформували елітний загін "Шторм Гладіатор" (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм Гладіатор". Він є напівсекретним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив.

Зазначається, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство екс-поліцейський. В цій підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій", - додають в "Спротиві".

Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою Росгвардії.

Підрозділи "Шторм Z" в РФ

За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія при створенні загонів "Шторм-Z", ймовірно, хотіла сформувати елітні підрозділи для перехоплення тактичної ініціативи на фронті в Україні. Але вони фактично стали штрафбатами з ув'язненими.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters розповіло про використання штрафбатів у російській армії. Журналісти зазначають, що відправка "бійців" до підрозділу "Шторм Z", що частково складається з колишніх в'язнів, стало способом покарання для солдатів РФ, які провинилися, які беруть участь у війні проти України.

 

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