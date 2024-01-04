В России распространяют фейк о вчерашнем обмене пленными

В России распространяют фейк об обмене пленными между Украиной и Россией, который состоялся 3 января. Якобы российская сторона отдала Украине меньшее количество пленных, чем получила взамен, якобы в Украину вернулись только 173 пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI ).

Так, российские пропагандисты утверждают, что в рамках обмена пленными между Россией и Украиной Киев смог вернуть только 173 военнослужащих в обмен на 248 россиян. Якобы дополнительно РФ получила 75 военных за пятерых командиров обороны "Азовстали", которых летом 2023 года президент Владимир Зеленский забрал из Турции.

"На Родину вернулись 230 человек, среди которых 130 военнослужащих, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских", - приводят действительные цифры SPRAVDI.

Зачем роспропаганда придумала этот фейк?

Российская пропаганда этой ложью пытается вызвать недоверие к украинским властям и навязать мнение, что украинским властям "наплевать на судьбы пленных". Подобные выдумки распространяются Кремлем всякий раз, когда речь идет об обмене пленными.

Обмен пленными 3 января

3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников.

Этот обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс обмена. Отметим, что это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. Сейчас Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.