В России разбился военный самолет Су-25
В Ростовской области России вчера днем разбился штурмовик Су-25. О его падении стало известно только сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 161.ru.
Су-25 вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет. По словам источника в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе. Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб – из-за несработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.
Таким образом, за 9 октября в Ростовской области упало как минимум два российских военных самолета. В обоих случаях главной причиной крушения рассматривается техническая неисправность.
Напомним, что вчера в Ростовской области РФ упал самолет Су-24. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Также ранее в сети появилось видео уничтожения украинскими военными российского самолета Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.