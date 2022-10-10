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В России разбился военный самолет Су-25

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Москва, Понедельник 10 октября 2022 17:54
В России разбился военный самолет Су-25 Фото: российский самолет Су-25 разбился в Ростовской области РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ростовской области России вчера днем разбился штурмовик Су-25. О его падении стало известно только сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 161.ru.

Су-25 вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет. По словам источника в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе. Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб – из-за несработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.

Таким образом, за 9 октября в Ростовской области упало как минимум два российских военных самолета. В обоих случаях главной причиной крушения рассматривается техническая неисправность.

Напомним, что вчера в Ростовской области РФ упал самолет Су-24. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Также ранее в сети появилось видео уничтожения украинскими военными российского самолета Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.

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