В Росії розбився винищувач Су-27

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 .

За даними російських ЗМІ, винищувач упав у лісі біля населеного пункту Велетьма, що поруч з містом Кулебаки. На землі руйнувань та постраждалих немає. Пілоти залишили борт.

За інформацією джерела 112, літак повністю зруйновано. На місці працюють пожежні бригади. За даними джерел у поліції, одного з пілотів уже знайшли, другого шукають.

Втрати Су-27 армії РФ

Росія вже не вперше втрачає винищувач Су-27 з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, за даними британської розвідки, Росія могла збити свій літак Су-27 над Кримом наприкінці березня. Ця подія підтверджує, між російськими військами немає координації.

Раніше теж з'являлися повідомлення про подібні випадки "дружнього вогню", особливо на окупованій території України. Розвідка вважає, що це підтверджує вплив дій України.

Що відомо про Су-27

Су-27 – це важкий багатоцільовий всепогодний винищувач четвертого покоління, що створений з метою завоювання переваги в повітрі. Експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, але офіційно прийнятий на озброєння лише у 1990 році. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії.

Зазначається, що станом на січень 2014 року в експлуатації знаходилося 359 літаків Су-27, включаючи 225 Су-27, 70 Су-27СМ, 12 Су-27СМ3 і 52 Су-27УБ. Станом на 2024 рік, за даними World Air Forces, в експлуатації знаходиться менше 403 Су-27.