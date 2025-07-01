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В России разбился истребитель Су-27

Вторник 01 июля 2025 15:00
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В России разбился истребитель Су-27 Фото: в России разбился истребитель Су-27 (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился в Нижегородской области России, экипаж успел катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112.

По данным российских СМИ, истребитель упал в лесу возле населенного пункта Велетьма, что рядом с городом Кулебаки. На земле разрушений и пострадавших нет. Пилоты покинули борт.

По информации источника 112, самолет полностью разрушен. На месте работают пожарные бригады. По данным источников в полиции, одного из пилотов уже нашли, второго ищут.

Потери Су-27 армии РФ

Россия уже не впервые теряет истребитель Су-27 с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, по данным британской разведки, Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта. Это событие подтверждает, между российскими войсками нет координации.

Ранее тоже появлялись сообщения о подобных случаях "дружественного огня", особенно на оккупированной территории Украины. Разведка считает, что это подтверждает влияние действий Украины.

Что известно о Су-27

Су-27 - это тяжелый многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, созданный с целью завоевания превосходства в воздухе. Эксплуатация в воздушных силах началась в 1985 году, но официально принят на вооружение лишь в 1990 году. После распада СССР производился в России.

Отмечается, что по состоянию на январь 2014 года в эксплуатации находилось 359 самолетов Су-27, включая 225 Су-27, 70 Су-27СМ, 12 Су-27СМ3 и 52 Су-27УБ. По состоянию на 2024 год, по данным World Air Forces, в эксплуатации находится менее 403 Су-27.

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