У Росії розбився винищувач МіГ-31. Він може бути носієм ракет "Кинжал"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.

"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", - пише видання, посилаючись на Міноборони РФ.

Примітно, що РФ зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.

Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітною для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їх основна небезпека.

"Кинджал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.

Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - Міг-31К.

Нагадаємо, що вчора спостерігачі повідомили про те, що Росія виводить свої винищувачі МіГ-31К з "Кинжалами" із Білорусі та направляє їх на аеродром в Нижегородську область. Втім, чи розбився літак один із тих, що вчора відлетіли з білоруської території не відомо.

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