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У Росії рекордний “відтік мізків” з 90-х: вчені тікають навіть до Вірменії та Казахстану

Росія, Субота 14 червня 2025 20:06
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У Росії рекордний “відтік мізків” з 90-х: вчені тікають навіть до Вірменії та Казахстану Фото: Росія втрачає наукову еліту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Останніми роками Росія втрачає наукову еліту шаленими темпами. Лише за шість років країну залишили понад 60 тисяч дослідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, Росія щорічно втрачає близько 1 % своїх науковців - такі темпи "відтоку мізків" не фіксувалися з кінця 1990-х.

"За шість років країну покинули понад 60 тисяч дослідників, найбільше - у сфері фізики, інформатики, астрономії та математики. Основні країни еміграції - Німеччина, США, Швейцарія; нові - Вірменія, ОАЕ, Казахстан", - повідомили в зовнішній розвідці.

Причина такої еміграції - російських учених фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням.

"Серед загиблих - розробник "Іскандера", конструктор ДКБ "Марс" та кандидат технічних наук, що став жертвою чорних ріелторів. Засуджені - 77-річний фізик за "держзраду" та гідролог за "вбивства 20-річної давності", - додали в розвідці.

Служби зовнішньої розвідки наголошує, що політика Кремля системно знищує науку.

"Наукове середовище у РФ занурюється в ізоляцію, страх і деградацію", - додали в службі.

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова в Росії обрали академіком Російської академії наук.

Це викликало хвилю обурення у науковій спільноті.

Зауважимо, що окрім росіян Кремль чинив тиск і на академіків та членів-кореспондентів Національної академії наук України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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