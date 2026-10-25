У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів"

За даними моніторингових каналів, у місті Єлець Липецької області під удар крилатих ракет міг потрапити завод "Енергія".

На місці удару спалахнула пожежа, над містом піднявся густий чорний дим. Район удару перекритий , до заводу приїхала велика кількість швидких.



Підприємство виготовляє джерела живлення для російського озброєння, зокрема ракет "Іскандер-М", "Іскандер", "Кинджал", комплексів "Панцир" і керованих авіабомб.

Завод перебуває під санкціями України, США, ЄС та інших країн.