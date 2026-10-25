UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів"

14:16 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів" (t.me/mchs_official)

Вдень 25 жовтня крилаті ракети атакували завод "Енергія" в Єльці Липецької області РФ. Він виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSTIN-канали.

За даними моніторингових каналів, у місті Єлець Липецької області під удар крилатих ракет міг потрапити завод "Енергія".

На місці удару спалахнула пожежа, над містом піднявся густий чорний дим. Район удару перекритий , до заводу приїхала велика кількість швидких.

Підприємство виготовляє джерела живлення для російського озброєння, зокрема ракет "Іскандер-М", "Іскандер", "Кинджал", комплексів "Панцир" і керованих авіабомб.

Завод перебуває під санкціями України, США, ЄС та інших країн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в УкраїніискандерыРакетиРакетна атака