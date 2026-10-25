В России ракеты атаковали завод, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

По данным мониторинговых каналов, в городе Елец Липецкой области под удар крылатых ракет мог попасть завод "Энергия".

На месте удара разразился пожар, над городом поднялся густой черный дым.

Район удара перекрыт, к заводу приехало большое количество скорых.





Предприятие производит источники питания для российского вооружения, в том числе ракет "Искандер-М", "Искандер", "Кинжал", комплексов "Панцирь" и управляемых авиабомб.

Завод находится под санкциями Украины, США, ЕС и других стран.