У Росії пропонують примусово вилучати гроші з рахунків населення для війни

Пропозиція конфіскації рахунків

Через стрімке зростання дефіциту федерального бюджету та виснаження суверенного фонду російська влада гарячково шукає нові джерела для фінансування воєнної машини.

Занепокоєння серед ділових кіл значно посилилося після того, як очільник Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов під час виступу в парламенті відкрито закликав владу дістатися до приватних капіталів.

Політик вимагає "мобілізувати" близько 130 трильйонів рублів, які наразі зберігаються на банківських рахунках звичайних громадян та підприємств.

"Ці гроші не інвестовані ні у виробництво, ні у що інше - навіть у перемогу. Цю проблему можна вирішити швидко. Якби я був президентом, я б зробив це одним єдиним указом. У воєнний час він як верховний головнокомандувач має на це повне право", - заявив Зюганов.

Паралельно з цими радикальними закликами Міністерство фінансів РФ вже готує законодавчу базу, яка потенційно дозволить уряду отримати прямий доступ до 40 мільярдів доларів пенсійних заощаджень росіян, що перебувають під управлінням приватних фондів.

Причини фінансового колапсу

Паніка в російських політичних та фінансових колах спровокована одразу кількома факторами. До кінця травня дефіцит російського бюджету досяг 6 трильйонів рублів (близько 83 мільярдів доларів), що більш ніж удвічі перевищує торішні показники. Ситуацію суттєво погіршило падіння світових цін на російську нафту до 50 доларів за барель.

Водночас найсильнішого удару по економіці агресора завдала інтенсивна кампанія українських безпілотників. Масовані атаки на нафтопереробні заводи призвели до того, що лише за один тиждень виробництво бензину в Росії обвалилося на 25%.

У своєму закритому листі до російського диктатора керівник найбільшої нафтової компанії "Роснефть" Ігор Сєчін назвав масштаби пошкоджень нафтопереробної інфраструктури "безпрецедентними".