У Росії пропонують примусово вилучати гроші з рахунків населення для війни

У Росії на найвищому рівні заговорили про необхідність примусового вилучення грошей населення для потреб армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Пропозиція конфіскації рахунків
Через стрімке зростання дефіциту федерального бюджету та виснаження суверенного фонду російська влада гарячково шукає нові джерела для фінансування воєнної машини.
Занепокоєння серед ділових кіл значно посилилося після того, як очільник Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов під час виступу в парламенті відкрито закликав владу дістатися до приватних капіталів.
Політик вимагає "мобілізувати" близько 130 трильйонів рублів, які наразі зберігаються на банківських рахунках звичайних громадян та підприємств.
"Ці гроші не інвестовані ні у виробництво, ні у що інше - навіть у перемогу. Цю проблему можна вирішити швидко. Якби я був президентом, я б зробив це одним єдиним указом. У воєнний час він як верховний головнокомандувач має на це повне право", - заявив Зюганов.
Паралельно з цими радикальними закликами Міністерство фінансів РФ вже готує законодавчу базу, яка потенційно дозволить уряду отримати прямий доступ до 40 мільярдів доларів пенсійних заощаджень росіян, що перебувають під управлінням приватних фондів.
Причини фінансового колапсу
Паніка в російських політичних та фінансових колах спровокована одразу кількома факторами. До кінця травня дефіцит російського бюджету досяг 6 трильйонів рублів (близько 83 мільярдів доларів), що більш ніж удвічі перевищує торішні показники. Ситуацію суттєво погіршило падіння світових цін на російську нафту до 50 доларів за барель.
Водночас найсильнішого удару по економіці агресора завдала інтенсивна кампанія українських безпілотників. Масовані атаки на нафтопереробні заводи призвели до того, що лише за один тиждень виробництво бензину в Росії обвалилося на 25%.
У своєму закритому листі до російського диктатора керівник найбільшої нафтової компанії "Роснефть" Ігор Сєчін назвав масштаби пошкоджень нафтопереробної інфраструктури "безпрецедентними".
Нагадаємо, що спроби Кремля знайти нові джерела фінансування пов'язані з тим, що російська економіка наразі опинилася у безвиході, а фінансування війни відбувається виключно за рахунок виснаження внутрішніх ресурсів та руйнації цивільного сектору, про що раніше зазначали в Офісі Президента України.
Через розв'язану війну РФ стрімко нарощує державний борг, що знищує головну макроекономічну перевагу, якою роками хвалився диктатор Володимир Путін. За попередніми оцінками, воєнні витрати Москви у 2026 році можуть перевищити заплановані показники на 4-5 трильйонів рублів, що майже на 40% більше від початкових розрахунків уряду.
Ситуація ускладнюється тим, що на тлі регулярних ударів українських безпілотників по військовій, паливній та промисловій інфраструктурі темпи зростання російської економіки продовжують стрімко сповільнюватися, змушуючи Кремль збільшувати внутрішні запозичення та шукати шляхи для конфіскації приватних капіталів.