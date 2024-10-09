У Росії призупинилося виробництво винищувача Су-57. The Telegraph назвав причину

електронний пристрій, який зменшує амплітуду або потужність сигналу без суттєвого спотворення його форми, - ред)

"Крім того, МіГ-35 став економічнішим, що також має велике значення", - додав співразмовник The Telegraph.

Аргументи проти Су-57 і відновлення виробництва старіших і простіших типів реактивних літаків "стають ще сильнішими зараз, коли російська промисловість намагається отримати важливі іноземні компоненти".

За підрахунками авторів статті,

Су-57 є винятком із цього правила".

"Очевидно, що за допомогою цілеспрямованих санкцій Сполучені Штати та їхні союзники притупили модернізацію російських ВКС", - констатують в статті.

Що відомо про Су-57

Су-57 здійснив перший політ у 2010 році. Протягом наступного десятиліття працівники компанії-виробника "Сухой" вручну побудували 10 тестових моделей. А в 2019 році Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, імовірно, приблизно по 50 млн доларів за екземпляр.

Російська фірма "Сухой" поставила перші 10 серійних Су-57 ВКС РФ у 2022 році та ще 11 - у 2023 році. А у 2024 році передано лише кілька додаткових літаків.