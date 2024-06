У мережі з'явились нові супутникові знімки ураженого Су-57 в Ахтубінську: що з них з'ясувалось

Як зазначають у виданні, на другому зображенні показані літаки аналогічного типу, розташовані на летовищі після атаки на аеродром "Ахтубінськ".

"Як і на знімку ГУР, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Як ми зазначили вчора, вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху, найімовірніше, проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження", - йдеться в повідомленні.

У виданні помітили ще один обгорілий слід в задній частині літака, який виглядає як невелика дірка від удару в бетоні.

Як зазначає журналіст Говард Альтман, ширші зображення "до" і "після" пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу.

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2