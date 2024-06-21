У Росії повідомляють про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром: відео

Нагадаємо, в ніч на 20 червня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Р . На підприємстві розпочалася пожежа. Також повідомлялося про атаку на НПЗ у селищі Енем в Адигеї.

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