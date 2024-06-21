В России сообщают об атаке дронов на Ейск, где расположен военный аэродром: видео

Напомним, в ночь на 20 июня беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На предприятии начался пожар. Также сообщалось об атаке на НПЗ в посёлке Энем в Адыгее.

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