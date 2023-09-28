У Росії поскаржилися на безпілотники одразу у двох регіонах

Курська область

Вранці у четвер, 28 вересня, безпілотник, який місцева влада назвала нібито "українським", помітили недалеко від села Макарівка Курчатівського району (Курська область РФ).

При цьому губернатор області Роман Старовойт заявив, що нібито безпілотника вдалося збити.

"Постраждалих та руйнувань немає", - констатував він.

Брянська область

Крім того, в Брянській області повідомили про трьох збитих безпілотників. Так, двох безпілотників було збито на підльоті до Брянська, одного - над Брянським районом.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз вже відзвітував, що нібито "постраждалих і руйнувань немає".

Атаки безпілотників у Росії

Останнім часом атаки дронів по території Росії відбуваються досить часто, причому метою атак стають не лише прикордонні до України Курська та Брянська області (перша межує із Сумською областю, а друга - із Сумською та Чернігівською областями). Наприклад, раніше в Росії заявляли про атаку безпілотників на Калузьку область.

При цьому, як розповідав глава ГУР Кирило Буданов, українські дрони атакують у Росії виключно підприємства Військово-промислового комплексу (ВПК). Зокрема це стосується заводів, які займаються виробництвом ракет. Досить згадати, як дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії 13 вересня.