В России пожаловались на беспилотники сразу в двух регионах

Дроны атаковали сразу два российских региона в четверг, 28 сентября. В частности, беспилотники атаковали Курскую и Брянскую области РФ.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал губернатора Курской области РФ Романа Старовойта и "Радио Свобода".
Курская область
Утром в четверг, 28 сентября, беспилотник, который местные власти назвали якобы "украинским", заметили недалеко от села Макаровка Курчатовского района (Курская область РФ).
При этом губернатор области Роман Старовойт заявил, что якобы беспилотник удалось сбить.
"Пострадавших и разрушений нет", - констатировал он.
Брянская область
Кроме того, в Брянской области сообщили о трех сбитых беспилотниках. Так, два беспилотника были сбиты на подлете к Брянску, один - над Брянским районом.
При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз уже отчитался, что якобы "пострадавших и разрушений нет".
В последнее время атаки дронов по территории России происходят довольно часто, причем целью атак становятся не только приграничные к Украине Курская и Брянская области (первая граничит с Сумской областью, а вторая - с Сумской и Черниговской областями). Например, ранее в России заявляли об атаке беспилотников на Калужскую область.
При этом, как рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, украинские дроны атакуют в России исключительно предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК). В частности, это касается заводов, занимающихся производством ракет. Достаточно вспомнить, как дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России 13 сентября.
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