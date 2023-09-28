В России пожаловались на беспилотники сразу в двух регионах

Курская область

Утром в четверг, 28 сентября, беспилотник, который местные власти назвали якобы "украинским", заметили недалеко от села Макаровка Курчатовского района (Курская область РФ).

При этом губернатор области Роман Старовойт заявил, что якобы беспилотник удалось сбить.

"Пострадавших и разрушений нет", - констатировал он.

Брянская область

Кроме того, в Брянской области сообщили о трех сбитых беспилотниках. Так, два беспилотника были сбиты на подлете к Брянску, один - над Брянским районом.

При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз уже отчитался, что якобы "пострадавших и разрушений нет".

Атаки беспилотников в России

В последнее время атаки дронов по территории России происходят довольно часто, причем целью атак становятся не только приграничные к Украине Курская и Брянская области (первая граничит с Сумской областью, а вторая - с Сумской и Черниговской областями). Например, ранее в России заявляли об атаке беспилотников на Калужскую область.

При этом, как рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, украинские дроны атакуют в России исключительно предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК). В частности, это касается заводов, занимающихся производством ракет. Достаточно вспомнить, как дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России 13 сентября.