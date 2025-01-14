У Росії поскаржились на збій у роботі низки операторів зв'язку

Раніше ми писали про те, що кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервіси російського нафтового сектору. Головною ціллю були ресурси нафтової компанії "Лукойл". Ця компанія бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ РФ.

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