В России пожаловались на сбой в работе ряда операторов связи

Ранее мы писали о том, что киберспециалисты Главного управления разведки атаковали сервисы российского нефтяного сектора. Главной целью были ресурсы нефтяной компании "Лукойл". Эта компания активно участвует в обеспечении оккупационных войск РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.