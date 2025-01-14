В России пожаловались на сбой в работе ряда операторов связи

В России пользователи операторов связи и сервисов пожаловались на проблемы в их работе. Также наблюдаются проблемы в Telegram, Tiktok и Google.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

"Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в Роскомнадзоре, там не знают причин масштабного сбоя в Рунете.

Россияне жалуются на сбои у абонентов "Билайна", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", Tele 2. Также возникли неполадки в работе Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam и Twitch.

Ранее мы писали о том, что киберспециалисты Главного управления разведки атаковали сервисы российского нефтяного сектора. Главной целью были ресурсы нефтяной компании "Лукойл". Эта компания активно участвует в обеспечении оккупационных войск РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.