У Росії поскаржились на різке падіння вантажоперевезень залізницею через вплив санкцій

За даними видання, у листопаді навантаження на мережі РЖД впало на 5,8% рік до року, до 95,6 млн тонн, а накопиченим підсумком за 10 місяців просіло на 4,4%.

Зазначається, що російська залізниця наразі переживає "найглибший провал" за останні 16 років "з часів кризи 2008−09 рр.". Зокрема, з 15 "позицій", які відстежує компанія у своїй статистиці, в мінусі опинилися 11. Наприклад перевезення основного вантажу РЖД, вугілля, на який припадає близько третини всіх перевезень, - скоротилися на 6,2%. Це сталося після того, як вугільники зіткнулися з обвальним падінням експорту і були змушені скоротити видобуток до мінімуму з пандемії 2020 року.

Одночасно зменшилось на 9,9% навантаження чорних металів. А ось перевезення лісу, які у 2023 році впали на 14,2%, скоротилися ще на 1,7%. Навантаження будівельних вантажів стало меншим на 14,4%, цементу - на 4,7%, зерна - на 3,3%, хімічних вантажів - на 2,9%, нафти і нафтопродуктів - на 1,1%.

Ще однією проблемою на РЖД є зниження середньої дільничної швидкості руху поїздів - у першому півріччі вона впала до мінімуму за 12 років, 36,5 км/год. А в окремі місяці падала нижче 35 км/год - це найнижчий показник з 1991 року.