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У Росії помер колишній заступник Шойгу, який командував окупантами в Україні

Фото: Геннадій Жидко (wikimedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У Росії помер колишній заступник міністра оборони РФ генерал Геннадій Жидко. Того року він командував окупантами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Хабаровського краю РФ Михайла Дегтярьова.

"Після тривалої хвороби в Москві помер генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Сирії Жидко керував штабом угруповання російських військ, у Хабаровську обіймав посаду командувача військами Східного військового округу, у Москві - заступника міністра оборони Росії. 

Участь у війні проти України

Європейський союз заявляв, що в червні 2022 року Жидко прийняв оперативне командування агресивною війною Росії проти України, він командував Південним угрупованням військ Росії. Він брав активну участь у розгортанні військ в Україні та виправдовував агресивну війну Росії проти України.

Видання The Moscow Times писало, що Жидко змінив генерала Олександра Дворнікова, який очолював угруповання з квітня, коли війська були змушені відступити з-під Києва. 

Після приходу Жидка армія зазнала серії ще більших поразок: у серпні 2022 року ЗСУ звільнили майже всю Харківську область і різко ускладнилася ситуація в Херсоні, з якого росіяни відступили в листопаді. 

У жовтні стало відомо про звільнення Жидка: він позбувся всіх посад, включно з посадою заступника міністра оборони.

Російський генерал перебуває під санкціями ЄС, Канади, Британії, США, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. 

Раптові смерті відомих людей у Росії

Нещодавно у Росії раптово помер глава "ІКС Холдингу" Антон Черепенніков, що співпрацював з ФСБ та був включений до списку санкцій США.

Ще у червні знайшли мертвим одного із творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішева.

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