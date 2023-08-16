RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России умер бывший заместитель Шойгу, который командовал оккупантами в Украине

Фото: Геннадий Жидко (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В России умер бывший заместитель министра обороны РФ генерал Геннадий Жидко. В том году он командовал оккупантами в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева.

"После продолжительной болезни в Москве скончался генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сирии Жидко руководил штабом группировки российских войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве - заместителя министра обороны России. Его уволили с этой должности в конце июля прошлого года.

Участие в войне против Украины

Европейский союз заявлял, что в июне 2022 года Жидко принял оперативное командование агрессивной войной России против Украины, он командовал Южной группировкой войск России. 

Он принимал активное участие в развертывании войск в Украине и оправдывал агрессивную войну России против Украины.

Российский генерал находится под санкциями ЕС, Канады, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Внезапные смерти известных людей в России

Недавно в России внезапно умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сотрудничавший с ФСБ и включенный в список санкций США.

Еще в июне был найден мертвым один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишевю

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинистерство обороны РФСергей ШойгуВойна в Украине