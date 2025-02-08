У Росії помер капітан, який причетний до обстрілу села Гроза в Харківській області

В Росії помер капітан Констянтин Нагайко, причетний до обстрілу села Гроза у Харківській області 5 жовтня 2023 року. Тоді загинули 59 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема, вбивства 59 цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер", - йдеться у повідомленні. До цього, 3 січня Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області РФ, де проходив військову службу. Як зазначають в ГУР, трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогли.

Ракетний удар по селу Гроза

5 жовтня 2023 року російські війська вдарили ракетою по кафе в селі Гроза Харківської області, де, за офіційними даними, проживало 330 людей. У той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому кладовищі.

11 жовтня СБУ викрила двох навідників ракети "Іскандер", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися двоє братів, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до РФ.

За тиждень, 12 жовтня, стало відомо, що через ракетний удар у селі Гроза Куп'янського району Харківської області загинули 59 людей. Поліція ідентифікувала всіх жертв.

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