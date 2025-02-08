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В России умер капитан, причастный к обстрелу села Гроза в Харьковской области

Россия, Суббота 08 февраля 2025 12:27
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В России умер капитан, причастный к обстрелу села Гроза в Харьковской области Фото: ГУР сообщило о смерти капитана РФ, причастного к обстрелу Грозы, когда погибли 59 человек (instagram com grec_company_group)
Автор: Наталия Гурковская

В России умер капитан Константин Нагайко, причастный к обстрелу села Гроза в Харьковской области 5 октября 2023 года. Тогда погибли 59 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Военный преступник, командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко, причастный к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности, убийства 59 гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковщине, умер", - говорится в сообщении.

До этого, 3 января Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ, где проходил военную службу.

Как отмечают в ГУР, трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогли.

Ракетный удар по селу Гроза

5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 людей. В тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков ракеты "Искандер", которой РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями перехали в РФ.

Через неделю, 12 октября, стало известно, что из-за ракетного удара в селе Гроза Купянского района Харьковской области погибли 59 человек. Полиция идентифицировала всех жертв.

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